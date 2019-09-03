لن تصدق ماذا يدور داخل إعصار دوريان في جزر البهاما.. شاهد بنفسك !

إذا كنت قد تساءلت يومًا ماذا يدور في داخل الإعصار - دون الاضطرار إلى أن تكون تنظر إليه في الواقع بنفسك - شاهد هذه الصورة من النقيب في سلاح الجو جاريت بلاك.بلاك، عالم الأرصاد وصياد الأعاصير، التقطها أثناء طيرانه عبر إعصار دوريان الأحد الماضي.









التقطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية «صائدة الأعاصير » أثناء تحليقها لحظة انفجار إعصار دوريان، الأحد الماضي، صورًا في لحظات من البرق.





في الفيديو الاستثنائي، يمكنك رؤية الإعصار دوريان من الداخل، وهو عبارة عن جدار صلب من الغيوم، حيث تتلألأ أشعة الشمس الساطعة عبر سماء زرقاء فوقه.





وقال قائد صائدة الأعاصير لشبكة "سي إن إن" أمس، الإثنين، إن العاصفة نفسها، بمجرد أن أدركتها، كانت مذهلة، حقًا لم أرَها قط وصلت إلى هذا الحد من الشدة».





وأضاف «كان لدينا أبراج الركام العملاقة التي تحيط بنا والتي أعطتنا نفس التأثير الذي شعرنا به كأننا جالسين في وسط ملعب لكرة القدم، ثم يمكننا أيضًا رؤية الماء على السطح ونرى مدى الهدوء الذي كان أسفلنا مباشرة ولكن يمكن أن انتبه إلى المسافة الكبيرة التي كانت عليها الأمواج».





ذهب «بلاك» وطاقمه عبر العاصفة بينما كان الاعصار دوريان يضرب جزر البهاما، وكانت الرياح داخل الإعصار تهب بصورة «مرعبة» بشرعة 185 ميل في الساعة.



