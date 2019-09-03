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بعد تسريب مكالمة سرية له.. تعليق صادم من نتنياهو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:06 ص
بعد تسريب مكالمة
بعد تسريب مكالمة سرية له .. تعليق صادم من نتنياهو
سمر صالح

نشرت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء تعليق رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو الصادم على تسريب مكالمة سرية له مع وزير الإعلام الإسرائيلي "أيواب قرا".

ودافع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تدخله لدى وزير الاتصالات السابق أيوب قرا من أجل منع اغلاق قناة عشرين المسحوبة على اليمين معتبرا انها لم تشب أي شائبة بل انه يفتخر بها.

ونشرت القناة الثالثة عشرة التلفزيونية تسجيلات صوتية لرئيس الوزراء يسمع فيها وهو يصرخ على الوزير السابق قرا.

ورفضت المعارضة بشدة تدخل رئيس الوزراء في سوق الاتصالات وقال رئيس حزب كاحول لافان بيني جانتس ان نتنياهو يعتقد ان الوزراء ومؤسسات الدولة أدوات في ملعبه الشخصي.

وبدوره دعا حزب العمل جيشر المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت الى الشروع في التحقيق في هذه القضية.

يذكر ان ميندلبليت قد اجبر نتنياهو على تعيين وزير للاتصالات خلال التحقيق معه في ملف شركتي بيزك ويس للاتصالات.

وكشفت القناة 13 العبرية عن تفاصيل المكالمة السرية التي تم تسريبها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير الإعلام السابق "أيوب قرا" بخصوص محاولة نتنياهو التدخل من أجل منع اغلاق القناة 20 التلفزيونية اليمينية.

وأظهرت تسجيلات بنيامين نتنياهو تهديده لوزير الاتصالات السابق "أيوب قرا" وهو يصرخ في وجه الوزير "قرا" ويقول له "انت مجنون".

وطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب المكالمة السرية.

واكدت رئيسة حزب يمينا ايليت شاكيد انها وخلال شغلها منصب وزيرة العدل عملت مع وزير الاتصالات السابق أيوب قرا على منع اغلاق قناة عشرين المحسوبة على اليمين.

وقالت في حديث إذاعي ان موضوع حل مجلس كوابل الأقمار الصناعية لم يطرح على بساط البحث.

وبدوره اتهم النائب الليكودي ميكي زوهر قرا بانه سرب الى وسائل الاعلام التسجيلات الصوتية لنتنياهو والتي تظهر تدخله في سوق الاتصالات خلافا لتعليمات المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت، واعتبر النائب زوهر ان ما فعله قرا هو بمثابة رد الجميل بالقبيح.

وذكر موقع "معاريف" العبري ان هناك مبادرة داخل حزب الليكود لشطب ترشيح الوزير السابق قرا للانتخابات الوشيكة علمًا بانه مدرج في المرتبة الثانية والأربعين بالقائمة.



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