صفعة قوية لـ جونسون .. مجلس العموم يوافق على عرض قانون بحظر بريكست من دون اتفاق

أجرى مجلس العموم البريطاني تصويتا على عرض قانون يمنع الحكومة البريطانية من الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من دون اتفاق.



ومنى رئيس الوزراء بوريس جونسون بهزيمة في هذا التصويت بفارق 27 صوتا.



صوت 328 عضوا لصالح عرض القانون، فيما صوت 301 آخرين ضده.



ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون غدا ليقرر البرلمان إقراره من عدمه.



