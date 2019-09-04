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رياضة

رئيس لجنة الحكام: معنديش خصومة مع حد وباب اللجنة مفتوح للكل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:55 م
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
حسام الحارتي
قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم ، أنه يأمل في تحقيق منظومة تحكيمية ناجحة داخل مصر.

وأكد جمال الغندور خلال لقائه بفضائية " تايم اسبورت "، أنه يجب تغيير المنظومة الخاطئة عن الحكام المصريين، موضحا أن كافة الحكام المصريين في ترابط تام ويأملون في تقديم كافة ما لديهم لصالح التحكيم المصري.

وتابع جمال الغندور :" معنديش خصومة مع حد وباب اللجنة مفتوح أمام الجميع وأدعو كافة رموز الحكام داخل مصر من أجل تبادل وجهات النظر والاستفادة من الخبرات المتبادلة ".

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