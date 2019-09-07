بعد النجاح الساحق.. كريم عبد العزيز: جزء ثالث من الفيل الأزرق.. فيديو

قال الفنان كريم عبد العزيز، إن هناك جزءا ثالثا من فيلم الفيل الأزرق، مضيفا:" البطل الحقيقي في هذا الفيلم هو الجمهور الذي تقبل نوعية أفلام جديدة".





وأضاف كريم عبد العزيز في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة " أون إي"، قائلا:" الفيل الأزرق هو أصعب فيلم عملته في حياتي وبالأخص الجزء الثاني منه".





وتابع كريم عبد العزيز:" في عام 2013 تواصلت مع مروان حامد وطلبت منه العمل معه في فيلم وبعد اسبوع جلب لي رواية الفيل الأزرق بخط يد أحمد مراد قبل طباعتها، واول ما قرأت الرواية عجبتني جدا بسبب الخيال والصورة والشخصيات والعوالم الغريبة".



