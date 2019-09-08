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8 حالات لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء.. تعرف عليها.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:12 م
مخالفات الإسكان
مخالفات الإسكان
حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء.

وقال فرحات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لا يجوز التصالح على مبنى يمس السلامة الإنشائية، أو يتعدى على شارع عام، أو بناء على أرض الدولة دون تقديم طلب تقنين»، متابعا: «كذلك لا يجوز التصالح على المباني ذات الطراز المعماري المميز، أو التصالح في البناء على أرض خاضعة للآثار».

واستكمل فرحات: «لا يمكن التصالح على مخالفة الارتفاعات المقررة من جانب الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة، وكذلك لا يجوز التصالح في المناطق التي لها مخططات تفصيلية.. وكذلك لا يجوز على الأرض الزراعية إلا في المناطق المتاخمة للعمران.. وعدا ذلك يمكن التصالح».

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