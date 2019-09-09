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رياضة

يورجن كلوب يكشف سر رفض ليفربول استعادة نجمه كوتينيو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:25 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
عمرو الحلوانى
قال يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي الذى يلعب له نجم منتخبنا الوطنى محمد صلاح ، أن عودة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف الريدز، كانت مستحيلة هذا الصيف.

وانتقل كوتينيو إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، لمدة موسم على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني، مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 120 مليون يورو.

وأوضح كلوب في تصريحاته لصحيفة بيلد "فيليب كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وهو صفقة جيدة لبايرن ميونخ والدوري الألماني بشكل عام".

وتابع : "لم يكن لدينا ما يكفي من المال لشراء فيليب كوتينيو من برشلونة".

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