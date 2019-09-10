إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 133 مليون مشاهدة

حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 133 مليونا و45 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو 2019.



واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.



يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.