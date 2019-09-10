قيادي منشق عائد من تركيا: الإخوان جماعة قذرة ونصبوا على مستثمرين باسم السوريين.. فيديو

قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي هيثم أبو خليل كان ينقل لي كل شيء عن الإرهابي وليد شرابي.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الإرهابي وليد شرابي جميع ملايين الدولارات من مستثمرين بدعوي ضخها للسوريين ونصب عليهم».



وأوضح: «الإرهابي هيثم أبو خليل أكد لي أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة قذرة».



وأشار القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا،: «جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا التركيز والتمييز».