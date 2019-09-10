ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تكهنات حول عودة الخام الإيراني.. تراجع أسعار النفط بعد إعلان إقالة بولتون

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:38 م
تراجع في أسعار النفط
تراجع في أسعار النفط بسبب إقالة بولتون
رويترز
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم إزاء إيران، مما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.

وتدعمت السوق في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.

وفقد برنت 21 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.40 دولار للبرميل.

وأقال ترامب على نحو مفاجئ بولتون وسط خلافات بشأن سبل التعامل مع تحديات السياسة الخارجية في ملفات مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.

وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "السوق اعتبرتها علامة على أن إدارة ترامب قد تصبح أقل تشددا حيال إيران، وأن تبدأ في محادثات وربما عودة النفط الإيراني."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهبط 1% وسط تفاؤل إزاء إيران وآمال أمريكية صينية

ترشيحاتنا

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

رباعي الأهلي المحترف ينضم للبعثة الحمراء في غينيا الإستوائية

مصر تعيد أمجادها.. أحمد الجارالله يزف بشرى اقتصادية لـ الشعب المصري

بفستان قصير .. عبير صبرى تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

العراق.. ارتفاع عدد قتلى كربلاء إلى 37 شخصا و100 مصاب.. صور صادمة

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور

شعر مبلل وفستان قصير .. درة بإطلالة عصرية على البحر