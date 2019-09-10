تكهنات حول عودة الخام الإيراني.. تراجع أسعار النفط بعد إعلان إقالة بولتون

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشاره للأمن القومي جون بولتون، المهندس الرئيسي لموقف ترامب الصارم إزاء إيران، مما أثار تكهنات باحتمال عودة صادرات الخام الإيراني إلى السوق.



وتدعمت السوق في المقابل بتطمينات وزير الطاقة السعودي الجديد باستمرار تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.



وفقد برنت 21 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 62.38 دولار للبرميل في حين أغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 45 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.40 دولار للبرميل.



وأقال ترامب على نحو مفاجئ بولتون وسط خلافات بشأن سبل التعامل مع تحديات السياسة الخارجية في ملفات مثل كوريا الشمالية وإيران وأفغانستان وروسيا.



وقال فيل فلين، المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "السوق اعتبرتها علامة على أن إدارة ترامب قد تصبح أقل تشددا حيال إيران، وأن تبدأ في محادثات وربما عودة النفط الإيراني."