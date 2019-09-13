ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تصرف لافت من النجوم في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:58 م
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمى
سعيد فراج
نشر الحساب الرسمي على انستجرام، للبرنامج الفني «عرب وود» المذاع عبر قناة روتانا الفضائية، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم قبل يومين.

وظهر في مقطع الفيديو تجمع كبير من نجوم الفن، من أصدقاء أحمد فهمي، الذين شكلوا قطارًا بشريًا للرقص والاحتفال في ليلة الزفاف.

وظهر في مقطع الفيديو، كل من: «أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد إمام، محمد هنيدي، ياسر جلال»، وعدد كبير من الحضور.

يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس الاول بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأس أس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم، بينما أحيا محمد حماقي الحفل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على أغاني المهرجانات.. هيفاء وهبي ترقص مع فتاة في الساحل الشمالي ..فيديو

على أنغام العب يلا.. هنا الزاهد تشعل حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

كريم عفيفى ومحمد عادل امام واسلام جمال فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

كان مجرد حلم.. شاهد أول ظهور لـ هنا الزاهد بعد حفل زفافها

مين فينا الجان.. أحمد فتحى بصحبة عمرو يوسف

أمير كرارة يوجه رسالة لـ أحمد فهمي و هنا الزاهد.. شاهد

ترشيحاتنا

لزيادة المناعة.. شريف مدكور يعطي وصفة سحرية لمرضى السرطان

لاعب الأهلي السابق يؤازر مؤمن زكريا: مفيش شىء يستاهل زعلك كدا

بالورود السوداء.. إطلالة كلاسيك لـ نادية الجندى فى أحدث ظهور لها

اهم الاخبار.. بشرى سارة انخفاض أسعار البنزين والغاز.. التبرعات ممنوعة بالمدارس.. واستشهاد 6 جنود بالجيش الإماراتي

في ليلة الدخلة.. هروب عروسة من الكوافير ببني سويف

عبد الله السعيد يوجه رسالة خاصة لـ مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور