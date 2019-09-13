تصرف لافت من النجوم في حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. فيديو

نشر الحساب الرسمي على انستجرام، للبرنامج الفني «عرب وود» المذاع عبر قناة روتانا الفضائية، مقطع فيديو من حفل زفاف الفنانين أحمد فهمي، وهنا الزاهد، الذي أقيم قبل يومين.



وظهر في مقطع الفيديو تجمع كبير من نجوم الفن، من أصدقاء أحمد فهمي، الذين شكلوا قطارًا بشريًا للرقص والاحتفال في ليلة الزفاف.



وظهر في مقطع الفيديو، كل من: «أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد إمام، محمد هنيدي، ياسر جلال»، وعدد كبير من الحضور.



يذكر أن أحمد وهنا احتفلا بزفافهما أمس الاول بحضور عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن، بعد عام من إعلان ارتباطهما.



وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف، منهم أحمد حلمي، وأحمد عز، وعمرو يوسف، وروجينا، وأس أس، وماجد المصري، وكريم عبدالعزيز، وغيرهم، بينما أحيا محمد حماقي الحفل.



