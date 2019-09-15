بعد هجوم أرامكو.. أمريكا: مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الطارئ

قالت شايلين هاينز المتحدث باسم الطاقة الامريكية، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الأمريكى الطارئ إذا لزم الأمر .



وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن تصريحات هاينز، جاءت عقب الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، أمس السبت.



كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال إنه عند الساعة الرابعة من صباح أمس السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.

