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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا من ملك البحرين بعد هجوم أرامكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
أحمد قاسم
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بشأن الهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ملك البحرين أدان الهجوم الإرهابي، مؤكدًا وقوف دولته مع السعودية في وجه الإرهاب.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بمهاجمة معملين لتكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

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