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الأرصاد: درجات الحرارة ما زالت حول المعدل الطبيعي.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:59 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
مي محمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى والعاصمة، لافتا إلى أن والعظمى بالقاهرة 33 درجة.

وأشار الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري "، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" ، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك ارتفاعا طفيفا في حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية، منوها إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها.

وتابع أن درجات الحرارة خلال فترات الليل مازالت منخفضة، كما أن نسب الرطوبة على رغم ارتفاعها إلا أن نشاط الرياح والهواء مع انخفاض درجة الحرارة الصغرى يشعر المواطن بتحسن في حالة الطقس.

وقدم نصيحة للمواطنين أنه من الأفضل عدم استخدام المراوح والمكيفات خلال فترات الليل أثناء النوم لعدم الإصابة بنزلات البرد، مشيرا إلى أن نشاط الرياح متواجد على جنوب سيناء وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

وأضاف أن الشبورة المائية مازالت متواجدة في الصباح الباكر خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

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