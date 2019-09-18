محمد بركات يكشف عن سبب اعتزاله كرة القدم.. فيديو

كشف محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، عن سبب اعتزاله لعب كرة القدم، بعدما حصد لقب الدوري المصري مع المارد الأحمر عام 2013.





وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي :" جمهور الأهلي سبب نجوميتي، وأتمنى عودة الجماهير مرة أخرى ، هناك فارق كبير عندما نرى المباريات بدون جمهور، فعندما كنا نلعب كان للجمهور عامل قوي في تغيير النتيجة وإثارة الحماس في اللاعبين".





وأشار محمد بركات :"لا يوجد أي حسابات لي على موقع التواصل تويتر، وما يتم نشره على إحدى الحسابات ليس لي علاقة به".





وتطرق محمد بركات للحديث عن أسباب اعتزاله كرة القدم قال :"سمعت جملة واحدة من أحد الأشخاص داخل النادي الأهلي ولا يصح بعدما لعبت وتألقت مع النادي على مدار 10 سنوات ان أسمع هذه الجملة ،وصممت بعدها على الاعتزال".



