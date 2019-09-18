ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد بركات يكشف عن سبب اعتزاله كرة القدم.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
محمد بركات
محمد بركات
محمد رشاد
كشف محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، عن سبب اعتزاله لعب كرة القدم، بعدما حصد لقب الدوري المصري مع المارد الأحمر عام 2013.

وقال محمد بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي :" جمهور الأهلي سبب نجوميتي، وأتمنى عودة الجماهير مرة أخرى ، هناك فارق كبير عندما نرى المباريات بدون جمهور، فعندما كنا نلعب كان للجمهور عامل قوي في تغيير النتيجة وإثارة الحماس في اللاعبين".

وأشار محمد بركات :"لا يوجد أي حسابات لي على موقع التواصل تويتر، وما يتم نشره على إحدى الحسابات ليس لي علاقة به".

وتطرق محمد بركات للحديث عن أسباب اعتزاله كرة القدم قال :"سمعت جملة واحدة من أحد الأشخاص داخل النادي الأهلي ولا يصح بعدما لعبت وتألقت مع النادي على مدار 10 سنوات ان أسمع هذه الجملة ،وصممت بعدها على الاعتزال".

وأضاف محمد بركات: "كابتن محمد يوسف أصرّ على بقائي في صفوف الفريق ولو موسم، وهو أكثر شخص تمسك بوجودي، هو بمثابة الأخ الكبير، وقام بتقديري كثيرًا ويرغب في بقائي بالأهلي لمدة موسم آخر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤمن زكريا ينفي تفكيره في اعتزال كرة القدم أو الانضمام لفريق آخر

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي.. الحضري خارج الجهاز الفني لمنتخب مصر.. سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

توفيق عبد الحميد كشف سبب ابتعاده عن الشاشة لسنوات طويلة

الطريقة الوحيدة لإيقاف الملك المصري.. تعليقات ساخرة على صورة صلاح وكوليبالي

5 علامات مبكرة أن كليتيك لا تعمل بشكل صحيح .. انتبهي لرقم 3

فيديوجراف| أحمد فهمي يسب أحد متابعيه بسبب بنات شقيقه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر ومكياج جذاب.. وعد تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور