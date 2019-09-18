أحمد حمدى يلمح لـ عودته إلى الاهلى

أكد أحمد حمدي صانع ألعاب الأهلي السابق المنتقل حديثًا لصفوف الجونة، شكره لجماهير الأحمر على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية.



وقال أحمد حمدي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى" تويتر": "بعد 14 عامًا داخل جدران النادي الأهلي العظيم، اليوم أنا خارج النادى وقلبي داخله، شكرًا لكل فرد تعاملت معه شكرًا لهذا الكيان الذي سببًا في ما أنا عليه الآن ، أنا مدين لهذا القميص طوال حياتي، شكرًا لجماهير النادي الأهلي الوفية، سعيد بكل هذه المشاعر المتبادلة.. بالتوفيق فيما هو قادم إن شاء الله ولنا عودة".



وكان الجونة أعلى الحصول على توقيع أحمد حمدي لمدة 4 مواسم بعد إنهاء الأمور مع الأهلي بشكل رسمي أمس قبل ساعات قليلة من إغلاق باب القيد.

