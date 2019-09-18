وكيل فايلر : الأهلي في شعبية ميلان وبايرن ميونخ.. وجمهوره لا يقبل بغير دوري الأبطال

قال ساشا أمباشر، وكيل أعمال رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن النادي الأهلي الأكثر تتويجا في أفريقيا في حجم بايرن ميونخ وايه سي ميلان، وإن جمهوره لا يصف المدرب بالنجاح إلا في حالة الفوز بدوري أبطال أفريقيا والدوري العام.



وقال أمباشر في تصريحاته لموقع "زنترال بلس" السويسري: "باعتبارنا إحدى الشركات الرائدة في مصر، عرضنا فايلر لتولي تدريب الأهلي، وفضلوه على مدربين آخرين."



وتابع: "عليك أن تعلم أن الأهلي وصل لحجم أندية أوروبية كبرى مثل بايرن ميونخ وايه سي ميلان، والأكثر من ذلك أنه النادي الأكثر نجاحا على مستوى العالم بعد ريال مدريد (في تحقيق البطولات القارية)."



وأضاف: "فايلر أقنعهم من خلال قدراته ورغبته في صناعة فريق أفضل، هو رائع للغاية في التواصل مع الآخرين.. هو واحد من أفضل المدربين الناطقين بالألمانية."



وأكد وكيل المدير الفني السويسري على صعوبة المهمة التي أقبل عليها: "المطالب التي عليه تحقيقها مع الأهلي كثيرة، فالأداء مطلب أساسي، وجمهور الأهلي لا يقبل بأقل من دوري أبطال أفريقيا والدوري العام."