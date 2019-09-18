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فن

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد يقترب من 145 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:56 م
محمد رمضان - سعد
محمد رمضان - سعد لمجرد - انساي
سعيد فراج
اقترب أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 144 مليونا و717 الفا، من 145 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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