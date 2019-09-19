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رياضة

الأهلى يبحث عن السوبر الحادي عشر في مواجهة الزمالك غدا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل الدوري مع نظيره فريق الزمالك بطل كأس مصر على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك في تمام السابعة من مساء الجمعة في منافسات بطولة السوبر المحلي.

يدخل الأهلي مباراة الغد بحثا عن لقب السوبر الـ11 في مشاركته رقم 13 بأحدث بطولات الكرة المصرية والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001.

ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تحقيقا لبطولة السوبر المحلي بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل.

يدخل الأهلي اللقاء بقيادة فنية للسويسري رينيه فايلر الذي تولى المسئولية الفنية للفريق مطلع سبتمبر الجاري، وتعد مباراة اليوم أول ظهور رسمي للأهلي تحت قيادة فايلر في إطار المنافسات المحلية.

ويسعى رينيه فايلر إلى استغلال انطلاقته المثالية في مشواره مع الأهلي بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات الإفريقية خارج الديار وعاد من غينيا الإستوائية بالفوز على حساب كانو سبورت.

ويتطلع السويسري رينيه فايلر إلى حصد أول ألقابه مع الأهلي بتحقيق بطولة السوبر وعلى حساب المنافس التقليدي التي تعد مواجهة الفريقين بطولة خاصة وتعني الكثير في مسيرته مع الأهلي.

وقرر رينيه فايلر الاستعانة بقائمة تضم 24 لاعبا في أول ظهور له في ديربي القاهرة، وضمت كلا من:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

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