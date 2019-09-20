الاهلي يهزم الزمالك 3-2 ويتوج بـ السوبر المصري .. فيديو

توج النادي الأهلى بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي، وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.



بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدى النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك وترتد الى منتصف الملعب.



وحصل فرجاني ساسي على ضربة حرة وسط الملعب بعد تعرضه إلى دفعة باليد من أحد لاعبي النادي الأهلي واعتمد لاعبو نادي الزمالك على إرسال الكرات الطويلة خلف دفاعات المارد الأحمر وتعرض محمد عبدالغنى مدافع الزمالك للإصابة بعد احتكاكه بأحد مهاجمي النادي الأهلي.



اتسم أداء الزمالك بإغلاق المساحات أمام منطقة الجزاء وسدد عمرو السولية فى الدقيقة السابعة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس النادى الزمالك.



وإضطر الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى إجراء تغيير إضطراري بنزول محمد حمدى الونش بدلا من محمد عبدالغني الذى تعرض للإصابة فى الدقيقة الثامنة.



ومرر محمد أوناجم كرة طولية الى شيكابالا تمر إلى خارج الملعب فى الدقيقة العاشرة ورفض حسين الشحات فى الدقيقة 11 هدية من محمد عواد حارس الزمالك بعدما مرر كرة بالخطأ سددها الشحات برعونة ويمسكها حارس الفارس الأبيض بسهولة ليحرم النادي الأهلي من فرصة هدف أول.



وأنقذ فى الدقيقة 19 محمد عواد حارس الزمالك هدفا بعدما سدد محمد أفشة كرة قوية داخل منطقة الجزاء وأحرز آجاى هدفا فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 21 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.



وتعرض محمود متولى للاصابة فى الدقيقة 24 وخرج محمولا على السيارة لتلقى العلاج واضطر السويسرى فايلر الى الدفع باللاعب محمد هانى بديلا عنه .



واصل لاعبو الفريقين المحاولات للسيطرة على منتصف الملعب ومرر فى الدقيقة 31 حسين الشحات كرة داخل منطقة الجزاء وتسلمها النيجيرى آجايي وسددها يبعدها محمد عواد حارس الزمالك الى ضربة ركنية وسدد محمد أفشة فى الدقيقة 33 كرة عالية أهدر خلالها فرصة تسجيل الهدف الثاني للنادى الأهلي.



وسدد فى الدقيقة 35 حسين السحات كرة قوية برأسه تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس النادى الزمالك وسدد فى الدقيقة 37 شيكابالا كرة قوية تصطدم بقدم ياسر ابراهيم وتتحول إلى ضربة ركنية.



ومنح حكم اللقاء الألماني البطاقة الصفراء للاعب حمدى فتحى لاعب النادى الأهلي بعد عرقلته المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الثانى فى الوفت بدل الضائع.



دفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك بالمهاجم مصطفى محمد بديلا عن المغربي محمد أوناجم فى اللحظات الأولى من الشوط الثاني وأحرز النيجيرى آجايي الهدف الثالث فى الدقيقة 49.



أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء للاعب محمود علاء وطارق حامد وأشهر حكم اللقاء الألماني البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم بعد احتكاكه القوى مع مصطفى محمد فى الدقيقة 60.



واحتسب الحكم الألماني ركلة جزاء فى الدقيقة 61 لصالح مصطفى محمد بعد تعرضه لعرقلة من جانب محمد الشناوى حارس النادي الأهلي وسددها محمود علاء فى الشباك معلنا عن الهدف الأول فى الدقيقة 63.



ودفع الصربي ميتشو مدرب الزمالك باللاعب إمام عاشور بدلا من شيكابالا ودفع السويسرى فايلر باللاعب حسام عاشور بدلا من ياسر إبراهيم بعد تعرضه للإصابة فى الدقيقة 70.



ونجح محمد عواد حارس الزمالك فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 73 واحتسب الحكم الأملناى ضربة جزاء بعدما تعرض أشرف بتشرقى إلى عرقلة داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء فى الدقيقة 75.



دفع السويسرى فايلر بالمهاجم مروان محسن بديلا عن آجايي فى الدقيقة 82 ومنح الحكم الألماني البطاقة الصفراء ضد مدافع الزمالك محمود حمدى الونش بعد إحتكاكه القوى ضد مروان محسن وسدد فى اللحظات الأخيرة أشرف بنشرقى كرة قوية تمر خارج المرمى.

