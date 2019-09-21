ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم على 26 متهما فى الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
المستشار محمد ناجي
المستشار محمد ناجي شحاته
رامى المهدي
تصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الحكم على 26 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ساعات.. الحكم على 26 متهما في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

غياب أوناجم وتواجد كهربا.. الزمالك يعلن قائمته الأفريقية

ترشيحاتنا

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

عقب خسارة الزمالك.. عبد الله جمعه ينفجر غاضبا.. ماذا حدث

الخطيب يوجه رسالة لجماهير الأهلي واللاعبين بعد السوبر

بكلمات مؤثرة.. مي كساب تنعي فقيد الزمالك

أفراد العائلة المالكة في دبي يحتفلون بـ زواج مريم ابنة الشيخ محمد بن راشد.. صور

عمرو أديب: فستان رانيا يوسف عامل تريند أعلى من محمد علي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مثير.. ناهد السباعي بإطلالة جريئة برفقة والدتها فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مش بالسن... شيرين رضا تستعرض أناقتها فى مهرجان الجونة.. صور

بـ بنطلون غير تقليدي.. مي عمر بإطلالة عصرية فى ثانى أيام مهرجان الجونة