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رياضة

الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا قبل السفر إلى تونس

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:53 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
نور عادل
انتظم لاعبو الفريق الأول بالإسماعيلى فى معسكر مغلق مساء اليوم عقب خوض المران الختامى قبل السفر لتونس.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق التى تضم 20 لاعبا إلى مطار القاهرة فى الرابعة فجرا ، تمهيدا لإقلاع الطائرة المتوجهة إلى تونس فى الثامنة من صباح الثلاثاء.

ويستعد الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى الجمعة المقبل لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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