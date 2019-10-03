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التأمين الصحي الشامل: نتحمل تكلفة علاج المواطن بالكامل

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:40 ص
التامين الصحي
التامين الصحي
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خالد محيي الدين
قال مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور "محسن جورج"، إن المنظومة الجديدة تتحمل تكاليف علاج المواطن في حالة مرضه، والتي تعد نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي في العالم.

وأضاف "جورج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المنظومة تغطي لاول مره نسبة كبيرة من المواطنين تصل لـ 58%، بعدما كانت تقتصر فقط على ما يقارب الـ0،5%.

وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف بشكل أساسي الفئات المستضعفة و المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، والتي لديهم سجلات بالفعل تؤكد حالتهم كاملة، كما يولون اهتماما المتعطلين عن العمل، فضلا عن الأشخاص فاقدي الرعاية الاجتماعية، والذين يقيمون في دور الرعاية الاجتماعية.
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