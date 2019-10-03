التأمين الصحي الشامل: نتحمل تكلفة علاج المواطن بالكامل

قال مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور "محسن جورج"، إن المنظومة الجديدة تتحمل تكاليف علاج المواطن في حالة مرضه، والتي تعد نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي في العالم.





وأضاف "جورج" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن المنظومة تغطي لاول مره نسبة كبيرة من المواطنين تصل لـ 58%، بعدما كانت تقتصر فقط على ما يقارب الـ0،5%.



