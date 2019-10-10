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ثقافة

فوز بولندية ونمساوي بجائزتي نوبل للآداب لعامي 2018 و2019

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
فازت البولندية أولجا توكاركوك والنمساوي بيتر هاندكه، بجائزتي نوبل للآداب لعامي 2018 و2019، وذلك بعد حجبها العام الماضي بعد مزاعم الإساءة الجنسية وغيرها من القضايا التي هزت صورة الأكاديمية السويدية المسئولة عن اختيار الهيئات أو الشخصيات التي سيتم تكريمها لتفوقها في المجالات العلمية المختلفة.

يذكر أن "نوبل في الأدب" هي جائزة سنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم خدمة كبيرة للإنسانية من خلال عمل أدبي و"أظهر مثالية قوية" حسب وصف ألفرد نوبل في وصية المؤسسة لهذه الجائزة.

وتفتح الجائزة، الأعرق والأكثر إعلامية وشهرة في العالم، للفائز بها أبواب العالم وتسلط الضوء على المؤلف وعمله، ما يتيح له ترويجا على نطاق عالمي واعترافا دوليا وبحبوحة المالية.

وتُسلّم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قبل اللجان المختلفة والمعنية في تحديد الفائزين لجائزة نوبل.
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