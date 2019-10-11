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أخبار العالم

لأول مرة منذ 10 سنوات.. بوتين يزور السعودية في مهمة حساسة جدا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:45 م
الملك سلمان وبوتين
الملك سلمان وبوتين
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على صالح
كشف مسؤول روسي بارز اليوم الجمعة عن تفاصيل الزيارة المرتقبة التي سيجريها الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، والتي تعتبر أول زيارة له إلى المملكة منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادي، المعروف باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم توقيع 10 اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية بقيمة تزيد عن ملياري دولار، خلال لقاء بوتين مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مجالات تشمل الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة والبتروكيماويات.

كما أنه من المقرر أن يناقش الرئيس الروسي خلال زيارته مناقشة اتفاق إنتاج النفط الخاص بـ « تحالف أوبك+» لافتا إلى أن الدولتين تعملان أيضًا على 25 مشروعا، بقيمة 10 مليارات دولار إلى جانب مشاريع أخرى جارية، دون أن يخوض في التفاصيل.


وتأتي زيارة بوتين المقررة إلى العاصمة السعودية، الاثنين المقبل، في وقت يشهد تعاونا غير مسبوق بين الرياض وموسكو، باعتبارهما أكبر مصدرتن للنفط في العالم؛ للحد من الإنتاج العالمي للنفط منذ عام 2016.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادي إن إحدى الصفقات المتوقعة بين الجانبين تصل قيمتها 700 مليون دولار، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي سيعلن أيضا عن استثمار مشترك مع شركة النفط العملاقة «أرامكو» السعودية.

وأضاف أن الرئيس الروسي من المقرر أن يناقش مشروعات مهمة في مجال البتروكيماويات خلال الزيارة المرتقبة فضلا عن مشروعات التعاون الكبرى التي تنوي الموسكو اقامتها مع أرامكو، عملاق النفط السعودي.

وتابع ديميتريف، قائلا: نواصل مع المملكة سويا، السعي من أجل استقرار سوق النفط والمنطقة وإقامة استثمارات كبرى مشتركة.
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