لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدعو لمعاقبة أردوغان دوليا

أدان أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا، والذى يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.



وأكد رسلان فى بيان باسم لجنة الشئون العربية أن هذا العدوان له تداعيات سلبية خطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية بجانب تهديده للامن فى منطقة الأوسط ، مؤكدا أنهذا العدوان يكشف حجم الأطماع التركية و التى حذرت منها مصر كثيرا وان الإرهاب الذى يتفشى فى بعض الدول العربية هو إرهاب تركى مما يفرض على المجتمع الدولى التصدى له.



ودعا رسلان الجامعة العربية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا العدوان وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية دون قيد اشترط وان تبادر الدول العربية بطرد سفراء تركيا من أراضيها وعدم استقبال اى وفود تركية وتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع تركيا لمعاقبة أردوغان .

