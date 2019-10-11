Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لجنة الشئون العربية بالبرلمان تدعو لمعاقبة أردوغان دوليا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:47 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أدان أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب العدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا، والذى يتنافى مع قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأكد رسلان فى بيان باسم لجنة الشئون العربية أن هذا العدوان له تداعيات سلبية خطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية بجانب تهديده للامن فى منطقة الأوسط ، مؤكدا أنهذا العدوان يكشف حجم الأطماع التركية و التى حذرت منها مصر كثيرا وان الإرهاب الذى يتفشى فى بعض الدول العربية هو إرهاب تركى مما يفرض على المجتمع الدولى التصدى له.

ودعا رسلان الجامعة العربية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذا العدوان وانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية دون قيد اشترط وان تبادر الدول العربية بطرد سفراء تركيا من أراضيها وعدم استقبال اى وفود تركية وتجميد العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية مع تركيا لمعاقبة أردوغان .
Advertisements

ترشيحاتنا

أنا قتلت أخوكى.. مكالمة وراء العثور على 3 جثث بينهم سيدة في أرض زراعية بالقليوبية

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل فساتين ستيفاني صليبا

أحمد حسن يكشف كواليس إبعاد حسن شحاتة عن تدريب منتخب مصر

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

لأول مرة.. بوتين يطلب ثلاث قنوات عربية لهذا الحدث.. فيديو

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب