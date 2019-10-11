4 خطوات لتخطي اكتئاب الشتاء والخريف

مع بداية فصل الخريف ودخول فصل الشتاء، ينتاب البعض شعورا بتناول الكثير من الطعام أو النوم لساعات طويلة أو الدخول في حالة نفسية سيئة تصل إلى الاكتئاب، مع فقدان في الطاقة وغيرها من العلامات.



وعندما يصبح الطقس أكثر برودة، يحتاج الأشخاص إلى علاج حتى يمرون خلال هذه الفترة بسلام، فعدد كبير من الأشخاص يفتقرون للطاقة والحيوية، ويجدون صعوبة في الاستمتاع بالحياة، بحسب ما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية.



وتظهر على هؤلاء الأشخاص أعراضا مشابهة للاكتئاب ولكنها في الواقع هي اضطراب عاطفي موسمي أو حزن، وفي نفس الوقت لا يدرك الكثير من الناس أنهم يعانون من هذه الحالة، التي تتميز بانخفاض الحالة المزاجية في فصل الشتاء، ولتخطي هذه الحالة هناك بعض الخطوات البسيطة وهي:



1- الخروج يوميًا عدة مرات ولو لـ 10 دقائق

احرص على التمشية أو الخروج لشم الهواء في البراح أو منتزه صباحًا، على أقل تقدير 10 دقائق، فهذا يحسن من الحالة المزاجية إلى حد ما.



2- توقف عن تناول هذه المأكولات

أحد أعراض الحزن هو أن المصابين غالبًا ما يشتهون الأطعمة السكرية أو الكربوهيدرات الثقيلة والشيكولاتات، ويقول أحد الأطباء إن إحدى المشكلات هي أن الناس يعوضون الحزن عن طريق الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي عليك تجنب تناول الدهون وغيرها.

ويفضل تناول بعض المكملات الغذائية إلى جانب نظامهم الغذائي المعتاد، مثل فيتامين (د) أو فيتامين ب 12.



3- التمارين الرياضية

عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، فأظهرت الأبحاث أن التمرينات يمكن أن تكون فعالة في علاج الاكتئاب مثل مضادات الاكتئاب، ويفضل ممارسة التمارين الرياضية في أحد المتنزهات او الحدائق.



4- لا تكتم مشاعرك السلبية

عند شعورك بالحزن أو الضيق عليك الاختلاط بالناس والأصدقاء ولا تترك نفسك وحيدًا حتى لا يزداد الأمر سوءًا، وإذا إزداد الأمر سوءًا عليك التوجه لاستشارة الطبيب.