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اقتصاد

تعرف علي تفاصيل القرض الشخصي بـ 5 بنوك

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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ياسر جمعة
تسعي البنوك العاملة بالسوق المصرية لتقديم العديد من برامج التمويل المختلفة لكافة عملائها من القطاعين العام والخاص ومن أبرز تلك البرامج "القرض الشخصي"، حيث تتنافس البنوك علي تقديم عائد تنافسي واطول فترة سداد لجذب العديد من العملاء.

وفي هذا التقرير ترصد "صدي البلد" شروط ومزايا الحصول علي قرض شخصي من ٥ بنوك عاملة بالقطاع المصرفي بالسوق المصرية.


البنك الأهلي المصري:

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم تحويل الراتب إلى البنك :

يصل الحد الأقصي للتمويل الذي يمنحه البنك إلى 700 ألف جنيه في حالة تحويل الراتب إلى البنك، و400 ألف جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب.

تصل فترة السداد إلى 10 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، وتصل إلى 5 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك

تصل الفائدة إلى 18.75% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، وتصل إلى 20.5% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.

و يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه.

بنك القاهرة:

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل الراتب على البنك:

يصل الحد الأقصى للتمويل الذي يمنحه إلى مليون جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و1.5 مليون جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.

تصل فترة السداد إلى 7 سنوات فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و تصل إلى 5 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.

تصل الفائدة إلى 19.5% لفئة A فى حالة السداد على 7 سنوات، و20% لفئة B فى حالة السداد على 5 سنوات، وهي فائدة متناقصة، فى حالة تحويل الراتب إلى البنك.

وتصل الفائدة إلى 22% لفئة A، و23% لفئة B فى حالة السداد على 5 سنوات، فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك، وهي فائدة متناقصة.

و يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 1000 جنيه.

بنك التنمية الصناعية:

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم تحويل الراتب إلى البنك:

يصل الحد الأقصي للتمويل الذي يمنحه البنك إلى 300 ألف جنيه، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

تصل الفائدة إلى 18.5% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و19.5% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.

و يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 500 جنيه.

البنك المصري الخليجي :

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم تحويل الراتب إلى البنك:

يصل الحد الأقصي للتمويل الذي يمنحه البنك إلى مليون جنيه. و فترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

تصل إلى 17.45% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و19.20% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.

و يشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 2500 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و3000 جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.

بنك الكويت الوطني:

القرض الشخصي للموظفين في حالة تحويل/ عدم تحويل الراتب إلى البنك:

يصل الحد الأقصي للتمويل الذي يمنحه البنك إلى 1.5 مليون جنيه. وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات، فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و تصل إلى 5 سنوات فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.

تصل الفائدة إلى 20% فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و21% فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك وهي فائدة متناقصة.

ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى للراتب 3000 جنيه فى حالة تحويل الراتب إلى البنك، و5000 جنيه فى حالة عدم تحويل الراتب إلى البنك.
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