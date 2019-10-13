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حوادث

5 طعنات بالظهر.. العثور على جثة سائق في وسط الشارع واختفاء التوكتوك

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:30 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي جثة سائق ملقاة وسط الشارع واختفاء توك توك يعمل عليه.

وتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثة شاب بالشارع بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت علي الفور قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور وتبين من الفحص أن الجثة لشاب مصاب بـ 5 طعنات بالظهر.

اشارت التحريات الأولية إلي سرقة التوك توك الذي يقوده المجني عليه فشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة وضبطهم.
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