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حوادث

تجديد حبس 13 متهما 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 03:24 م
كلبش
كلبش
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محمد عبدالله
جددت النيابة العامة، حبس 13 متهمًا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين، تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
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