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أخبار العالم

عزل نتنياهو ثم انتخابات ثالثة.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:44 ص
عزل نتنياهو ثم انتخابات
عزل نتنياهو ثم انتخابات ثالثة
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سمر صالح
يجري رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محادثات مع الأحزاب السياسية خشية من خسارته لمنصبه رئيسا للحكومة قبل وصوله الى انتخابات جديدة محتمل إجراؤها نظرا لفشل المفاوضات لتشكيل حكومة.

وستنتهي الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إلى نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست الـ22.

ويماطل نتنياهو في إعادة التفويض والتكليف الى الرئيس خشية من تحالف ليبرمان مع (الأزرق والأبيض)، أو خشية من أحد أحزاب الحريديم وخاصة يهودوت هتوراة الخروج من كتلة اليمين والتحالف مع الأزرق والأبيض، وبالتالي لا يصل نتنياهو الى الانتخابات الثالثة، وهو يحتفظ بمنصب رئيس الحكومة خشية ايضا من تحالفات ضيقة برئاسة غانتس حتى لو تم حجب الثقة عن الحكومة الضيقة.

واضافت صحيفة يسرائيل اليوم العبرية ان نتنياهو يخشى سيناريو يخطط فيه زعيم تحالف ابيض وازرق بيني جانتس وافيجدور ليبرمان لتشكيل حكومة اقلية (تضم ازرق ابيض والعمل – جيشر" و"المعسكر الديمقراطي"، سيتم تقديم اقتراح نزع ثقة عنها وعندها سيؤيد ليبرمان هذا الاقتراح ويتم التوجه إلى انتخابات ثالثة.


وتحدث نتنياهو إلى أصدقائه في الليكود وعبر عن قلقه من أنه عندما يتم تمرير كتاب التكليف إلى بيني جانتس ، سيكسب 57 عضوًا من أعضاء الكنيست ، بما في ذلك الدعم الخارجي من أعضاء الكنيست العرب. في هذه الحالة ، سوف يحصل جانتس على لقب رئيس الوزراء، ولكن بما أنه لا يتمتع بالأغلبية ، فلن يتمكن من شغل منصب رئيس الوزراء لفترة طويلة وفي أول تصويت بسحب الثقة، سوف يصوت ليبرمان مع المعارضة ويسقط الحكومة بهذه الطريقة ، سيتم إجراء المزيد من الانتخابات - لكن هذه المرة لن يصلها نتنياهو كرئيس للحكومة.

وقال مسؤولون سياسيون "إن كل شيء في الواقع السياسي يمكن أن يحصل".
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