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محافظات

فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 02:29 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
ظلو سنوات يدفعون الايجار للاراضى التى بنيت عليهم منازلهم مهددين بالطرد والتشرد فى اى وقت حتى جاءت بشرى الرئيس عبد الفتاح السيسى باصدار قانون تقنين الاراضى ملك الدوله لتملأ البسمه وجوه المواطنين حيث سادت السعاده وجوه ١٥٠ من مواطنى مركزى دكرنس وشربين اليوم  عقب قيام  الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بتسليمهم عقود تقنين اراضى الدولة.

جاء ذلك  باستاد شربين الرياضي،بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة،والعميد إيهاب السلاب والمحاسب فوزي الشرباصي عضوا مجلس النواب،والمحاسب محمد ابو العينين رئيس مركز ومدينة شربين،والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة دكرنس.

وهنأ شاروبيم أهالي شربين ودكرنس الذين حضروا لاستلام عقود تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وقال أحييكم على جديتكم وحرصكم على تقنين الأوضاع وأشار إلى أن التقنين ضمان لحق المواطن والدولة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن آخر موعد لقبول طلبات التقنين نهاية الشهر الجاري وبعدها سيتم إزالة كافة المخالفات لغير الجادين والذين لم يتقدموا بطلبات تقنين ،مؤكدا على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطنين التي هي مصلحة الوطن.

وأكد شاروبيم على أن الدولة توفر كل التيسيرات في السداد وليس مطلوبا من المواطنين سوى دفع رسوم الفحص،وأضاف نقدم كافة أوجه التيسير للمتعثرين والغير قادرين والدفع بنظام الاقساط لمدة تصل إلى 7 سنوات،وأشار إلى أنه سيبدأ في إجراءات رصف طريق استاد شربين وردم المصرف وسيتم الانتهاء منهم بنهاية يونيه القادم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت،موجها التحية للقائمين على منظومة التقنين.


.

فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
فرحة عارمة.. تسليم 150 مواطنا من شربين ودكرنس عقود تقنين أراضي الدولة
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