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منوعات

مستوحاة من Waze.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ Google Maps

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 10:04 ص
Google Maps
Google Maps
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة جوجل "Google" الأمريكية، أمس، عن سلسلة من الميزات الجديدة التي تسمح للسائقين باستخدام تطبيق خرائطها "Google Maps" على نظام التشغيل (iOS) بالإبلاغ عن مخاطر وحوادث القيادة الأخرى، مثل الاختناقات المرورية والحوادث على الطرق.

ووفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني، تعد مزايا تطبيق "Google Maps" الجديدة، مستوحاة من الميزات الأساسية لتطبيق الملاحة ويز "Waze"، والذي استحوذت عليه شركة جوجل في عام 2013 مقابل مليار دولار أمريكي، وهذه الميزات من بين الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من المستخدمين يفضلون استخدام ويز على خرائط جوجل.

وتأتي الميزات الجديدة لتطبيق خرائط جوجل على هواتف آيفون، والتي سبق أن أضافتها الشركة لمستخدمي أندرويد مثل ميزة تقارير الحوادث، إلا أن "جوجل" أضافت ميزات أخرى لنظامي التشغيل معًا، وهي تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن مخاطر وحوادث القيادة الأخرى، مثل إنشاء الطرق، وإغلاق الممرات، والسيارات المعطلة، والأشياء الموجودة على الطريق، مثل الحطام.

وتعتبر هذه الميزات ليست الأولى التي تستوحيها جوجل من تطبيق ويز، حيث أضافت جوجل سابقًا مزايا الإبلاغ عن الحوادث، ومصائد السرعة، والتباطؤ في حركة المرور، وذلك لنظام أندرويد، والتي أطلقت ميزتي الحد الأقصى للسرعة "Speed Limit" وكاميرات السرعة "Speed Cameras" ضمن خدمة الخرائط لتشمل الآن أكثر من 40 دولة حول العالم في شهر مايو الماضي.

وقد بدأت جوجل في اختبار تنبيهات خطر القيادة المختلفة قبل الآن، حيث اعتمدت خرائط جوجل أيضًا ميزات أخرى لتطبيق Waze مسبقًا، مثل القدرة على إضافة نقطة توقف على طريقك أثناء وجودك في وضع التنقل، أو القدرة على عرض أسعار الغاز القريبة.

وعند التنقل في طريقك على خرائط Google، يمكنك النقر فوق لإضافة تقرير، ثم اختر من قائمة طويلة تتضمن الآن: الأعطال ، مصيدة السرعة ، الإبطاء ، الإنشاء ، إغلاق الممرات ، السيارة المعطلة والكائن على الطريق.

وأشارت جوجل إلى أن الميزات الجديدة سوف تتوفر لخرائط جوجل في جميع أنحاء العالم لنظامي أندرويد، وiOS قبل نهاية الأسبوع الحالي.
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