تعرف على 7 أطعمة سحرية لضبط السكر بالجسم

كل شخص يحب تناول السكريات أو الكربوهيدرات بشكل جيد بين الحين والآخر، ولكن إذا كنت تعاني من مرض السكري، عليك أن تقوم بضبط نظامك الغذائي حتى لا تدفع مستوى السكر في الدم إلى حالة الخطر، إلى جانب الدواء لضبط مستويات السكر في الدم.





لا يوجد طعام، أو أعشاب، أو مكمل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم، ولكن هناك بعض الأطعمة المفيدة لحمية السكري حتى لا ترفع نسبة السكر في الدم عند تناولها،إليك قائمة بتلك الأطعمة.





1- الأفوكادو

2- الأسماك وأوميجا 3

3- الثوم

4- الكرز

5- الخضراوات الورقية

6- التوت

7- اللوز

الأفوكادو من ضمن الأطعمة التي تنخفض بها نسبة السكر في الدم يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي وهو اسم لمجموعة من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري، فلا مانع من تناول ثمرة أفوكادو واحدة في اليوم.البروتين هو واحد من القواعد الرئيسية لبناء الخلايا، فقد يسمح للجسم بالحفاظ على نفسه وإصلاحه ، لكنه لا يؤثر على مستويات السكر في الدم، كما أن البروتين أفضل من وجبات الكربوهيدرات الثقيلة ، لذلك يساعد على إدارة نسبة السكر في الدم لأنه يتم تقليل الرغبة في تناول وجبة خفيفة.وتعد الأسماك مصدرًا كبيرًا للبروتين مع إضافة أحماض أوميجا 3 الدهنية الإضافية، وهذا يجعل من الأسماك بروتينًا مثاليًا لنظام غذائي لمرض السكري لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد زادت من مستويات هرمون يسمى أديبونيكتين الذي يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.وتشمل أفضل أنواع الأسماك للأوميجا 3 سمك السلمون وسمك التونة الأبيض والماكريل وسمك السلمون المرقط وسمك الهلبوت.يعتبر الثوم لذيذ جدًا ولا يحتوي على الكربوهيدرات، لذا فهو لا يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم على الإطلاق، وبالتالي يمكنك استخدام الكثير من الثوم كما تريد لتذوق وجباتك دون القلق من حدوث عثرة في نسبة السكر في الدم.كما أنه يعمل على خفض مستويات السكر أثناء الصيام، وكانت قد أظهرت الدراسات أن البصل له تأثير مماثل على نسبة السكر في الدم ، ربما لأن كل من الثوم والبصل يحتويان على مركب يسمى الأليسين يعطيهما مذاقه ورائحتهما المميزة.تحتوي الفاكهة على سكر طبيعي وترفع نسبة السكر في دمك، لكن بعض الفواكه لا تزال منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم ويمكن أن تؤكل بأمان ضمن النظام الغذائي لمرض السكري، الكرز من ضمن هذه الفاكهة المفيدة.أنها تحتوي على مركب يسمى الأنثوسيانين الذي وجد أنه يحمي من كل من مرض السكري والسمنة، وكذلك الجريب فروت لذلك يمكن أن تكون كلتا الثمار بديلًا رائعًا عن الموز والكمثرى والتفاح.الأطعمة مثل الخس والسبانخ والكرنب واللفت، غنية بالألياف والمواد الغذائية الحرجة. اثنان على وجه الخصوص، الماغنيسيوم وفيتامين A ، يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.يعد التوب الأزرق والأسود من الأطعمة الغنية بالألياف وتحتوي أيضًا على تلك الأنثوسيانين المهمة لمنع ارتفاع السكر في الدم.وجدت دراسة معينة أن إضافة التوت إلى العصائر يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين لديهم مقاومة للأنسولين.اللوز جيد جدًا مع الأنظمة الغذائية لمرض السكري لأنه يعمل على لتنظيم نسبة السكر في الدم، فتناول حبيتان يوميًا مفيد لمرضى السكري.