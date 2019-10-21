تعرف على قائمة التوب 5 لمسابقة ملكة جمال الكون 2019

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال الكون عن تأهيل ٥ فتيات لنهائي المسابقة حتى تتمكن الفائزة باللقب للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية وهم، فلوريدا جمال، منة مكاوي، أية عبدالله، أية عبدالرازق، وديانا حامد.



ويشار إلى مشاركة مصمم الأزياء هاني البحيري والفنانة نسرين طافش والفنانة نيكول سابا في لجنة التحكيم بمسابقة ملكة جمال الكون 2019.



يذكر أن ناريمان خالد حصلت على لقب ملكة جمال مصر للكون العام الماضى، بالاضافة أن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية مقتصرة على مصر ولبنان فقط من الدول العربية.