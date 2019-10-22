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فن

بعد الاعتذار عن الفيديو المسىء.. حمو بيكا يتصدر جوجل

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
حمو بيكا - هاني شاكر
حمو بيكا - هاني شاكر
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شيري نبيل
تصدر حمو بيكا مؤشر البحث جوجل في مصر بعد تقديم اعتذاره وأسفه لنقيب الموسيقيين هاني شاكر، بعد هجومه مؤخرا على النقابة فى فيديو مسىء لـ المهن الموسيقية تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال حمو بيكا خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج:"الفنان هاني شاكر هو أمير الغناء العربي، وسيظل كذلك ولم أكن أقصد مابدر منى خلال الفيديو الذى تم عرضه.

وأشار حمو بيكا إلى أن النقابة اعتادت على إصدار قرارات بوقفه عن الغناء، معقبا: "قعدت 8 ساعات أتجول داخل أروقة النقابة لإصدار تصريح لإحياء إحدى الحفلات الغنائية، ولكنها رفضت ذلك، مطالبا النقابة بضرورة توفير شعبة خاصة بمطربى المهرجانات داخل نقابة المهن الموسيقية.

يذكر أن موقف نقابة المهن الموسيقية من حمو بيكا كان واضحا وصريحا لان «بيكا» خضع إلى اختبارات داخل النقابة وأنتهت اللجنة إلى أنه لا يصلح للغناء مطلقا.
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