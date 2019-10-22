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تعليم

الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 09:59 م
الفيوم تستعد لمهرجان
الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت اللجنة المشرفة على تنظيم مهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية، الذي سُيقام بقرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2019.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف كافة الأعمال استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان برئاسة اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية ممثلين عن العلاقات العامة بالمحافظة وهيئة تنشيط السياحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينة يوسف الصديق والتربية والتعليم وجامعة الفيوم، ومحمود الشريف أحد الخزافين من أبناء قرية تونس منسق عام المهرجان، بمراجعة كافة أعمال النظافة العامة والتجميل والانارة ودهان الأسوار وواجهات المباني ورسم أشكال معبرة عن مصر والفيوم عليها، ومعالجة الطرق وتقليم الأشجار وإزالة الإعلانات غير المرخصة من على أعمدة الإنارة مع متابعة صيانتها، وتوفير السيولة المرورية اللازمة، والباكيات الخاصة بالجهات الحكومية لعرض منتجاتها داخلها، وكذلك فعاليات المهرجان منذ انطلاقه حتى الختام، مع ضرورة الحفاظ على الحياة البيئية للقرية، وإعداد بيان تفصيلي بكل ذلك يُعرض على السيد المحافظ شخصيًا لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بالمهرجان أولًا بأول ليخرج بصورة حضارية مشرفة تليق باسم محافظة الفيوم.

وأشار محافظ الفيوم، أن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، كما أشاد بجهود مسئولى بنك الأسكندرية لرعايتهم فعاليات المهرجان الأمر الذى يجسد المساهمة المجتمعية والدور الرائد للبنوك فى المجتمع.

وأوضح المحافظ أن إقامة مثل هذه المهرجانات الثقافية والفنية لها دور كبير فى تنشيط حركة السياحة للمحافظة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للنهوض بهذه القرى والارتقاء بالصناعات اليدوية والحرفية التى تجسد تراث الفيوم.
الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
الفيوم تستعد لمهرجان تونس السنوى التاسع لأعمال الخزف والفخار والحرف اليدوية
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