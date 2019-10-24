الزمالك يتقدم على جينيراسيون فوت بهدف مصطفى محمد.. فيديو

أحرز مصطفى محمد هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي بالدقيقة 19 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب السلام في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



بدأ اللقاء بانحسار اللعب فى منتصف الملعب ومحاولة لاعبى الفريقين السيطرة على مجريات اللقاء واضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب بعد سقوط أحد لاعبي بطل السنغال على الأرض جراء تعرضه إلى الشد فى قدمه.



مرر اوباما الكرة الى حمدي النقاز فى هجمة مرتدة أرسلها عرضية يبعدها مدافع الفريق السنغالي الى خارج الملعب ونجح محمود حمدى الونش فى الدقيقة الرابعة فى إبعاد إحدى الكرات من الجهة اليمنى إلى ضربة ركنية.



تألق محمود حمدى الونش فى إبعاد الكرات المرتدة وسدد فى الدقيقة السابعة أحمد سيد زيزو كرة قوية مباغتة يبعدها الحارس السنغالي إلى ضربة ركنية فى الدقيقة الثامنة.



واحتسب الحكم إليو نيانج حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة نتيجة لمس لاعب الزمالك الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة العاشرة سددها أون ساني الى خارج مرمى محمد عواد حارس القلعة البيضاء.



وسقط فى الدقيقة 12 أحد لاعبى الفريق السنغالي وأنقذ محمد عواد حارس الزمالك مرماه من فرصة تسجيل الهدف الأول بعد تسديد أحد لاعبى جينيراسيون الكرة قوية داخل منطقة الجزاء وأضاع مصطفى محمد فى الدقيقة 16 فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما سدد برأسه كرة قوية تمر الى جوار مرمى الحارس السنغالي.



دفع الصربي ميتشو مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي:

فى حراسة المرمى محمد عواد وبخط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز وفى خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وفى خط الهجوم مصطفى محمد.



فيما جاء تشكيل بطل السنغال كالتالي: فى حراسة المرمى خاديما نداي وبخط الدفاع جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي وفى خط الوسط اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف على أن يقود خط الهجوم الثنائي دومنيك ميندي ومامي ليمامولاي.

