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أخبار العالم

البرلمان العراقي يوجه بحماية المتظاهرين أمام مبناه

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "الحدث" العربية، بأن البرلمان العراقي، وجه بحماية المتظاهرين وعدم مواجهتهم بالعنف في حال وصولهم إلى مبناه.

وكان المتظاهرين في ساحة التحرير أسقطوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية على جسر الجمهورية وسط بغداد، وذلك في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مئات المحتجين اقتحموا المنطقة الخضراء الدبلوماسية وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكانت القوات الأمنية العراقية، استخدمت، فجر اليوم الجمعة، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت، أمس الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات اليوم الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
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