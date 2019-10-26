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أخبار العالم

الخزانة الأمريكية: ارتفاع عجز الميزانية لـ 26% في السنة المالية 2019

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26 %في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 %ة من إجمالي الناتج الداخلي.

وأضافت أن العجز هو الأكبر منذ 2012 عندما بلغ 1100 مليار دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان أول اقتصاد في العالم يخرج من الأزمة المالية ومن الانكماش الكبير.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن "البرنامج الاقتصادي للرئيس دونالد ترامب يجدي نفعا ، داعيا المشرعين إلى الحد من "التبذير والنفقات اللامسؤولة".
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