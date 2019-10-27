برلماني يهاجم فوضى العمل في الصيدليات: غير حاملين لمؤهلات الصيدلة

قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بسبب انتشار فوضى العمل في الصيدليات.



وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: "هناك فوضى عمَّت في الصيدليات، وظاهرة منتشرة بشكل كبير، حيث يعمل غير خريجي كليات الصيدلة داخل الصيدليات".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الظاهرة كثيرًا ما تتسبب في صرف علاج بالخطأ للمرضى، مما يؤدي لمشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة.



وطالب حسن السيد من الحكومة، ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذه الأزمة، وعدم عمل أي شخص غير حاصل على شهادة من إحدى كليات الصيدلة في الصيدليات.