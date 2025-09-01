من حلايب إلى القاهرة.. الأرصاد تكشف عن أماكن الأمطار وتفاصيل طقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب الرعدية على حدونا الجنوبية الغربية جنوب محافظة الوادي الجديد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة هناك نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة خليج السويس توقعت الأرصاد تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 35 25

وادي النطرون 36 24

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 37 26

نخل 35 18

كاترين 30 15

الطور 37 26

طابا 34 24

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 23

مطروح 30 24

السلوم 34 25

سيوة 40 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 38 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 30

شلاتين 38 29

حلايب 36 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 25

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 42 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 29

المدينة المنورة 44 31

الرياض 42 29

المنامة 39 24

أبوظبي 40 31

الدوحة 42 34

الكويت 45 30

دمشق 38 19

بيروت 31 26

عمان 31 19

القدس 30 20

غزة 30 25

بغداد 40 28

مسقط 35 30

صنعاء 29 15

الخرطوم 37 26

طرابلس 33 26

تونس 40 26

الجزائر 29 20

الرباط 25 14

نواكشوط 33 26