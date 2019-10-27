مقتل البغدادي زعيم داعش وتفاصيل الغارة الأمريكية .. أبرز عناوين الصحف الكويتية

رئيس الوزراء الفيتنامي يرجئ زيارته إلى الكويت

الكويت: نتطلع لاستضافة جولة مفاوضات يمنية أخرى

ممثل الأمير: آن الأوان لخلق نظام عالمي أكثر توازنًا

إيران: مصادرنا في سوريا أكدت مقتل أبو بكر البغدادي

ارتفاع ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 63 قتيلا في يومين

تشيلي: «مليونية اجتماعية»... والعنف يتراجع

اتهام ترامب باستخدام وزارة العدل كأداة «سياسية»

موسكو تتهم واشنطن بالاستحواذ على النفط السوري وبيعه

«حرائق كاليفورنيا» تُجبر السلطات على إجلاء 50 ألف شخص





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما سلطت الضوء بشكل كبير على مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي.





وذكرت صحيفة القبس الالكتروني أن الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أن قواتها استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وقتلته في عملية نوعية قامت بها قوات خاصة في منطقة إدلب السورية.





وكانت صحيفة newsweek قد نشرت تفاصيل عن هذه العملية، وقالت إن فرقة «دلتا» للعمليات الخاصة في جيش الولايات المتحدة شنت غارة استهدفت هدفا ذو قيمة عالية، وهو أبو بكر البغدادي، زعيم جماعة تنظيم داعش، منوهة أن الرئيس دونالد ترامب وافق على المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها.





وقالت صحيفة الوطن إن مسؤولان إيرانيان أخبرا لوكالة أنباء رويترز اليوم الأحد إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل.





وقال أحد المسؤولين «أبلغ مسؤلوون سوريون إيران بوفاة البغدادي بعد أن حصلوا على المعلومات من الميدان». وأكد المسؤول الثاني ذلك.





وذكرت صحيفة الجريدة نقلا عن مجلة نيوزويك الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع «البنتاغون» قوله إن الجيش الأمريكي نفذ عملية خاصة وافق عليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب في محافظة ادلب شمال غرب سورية المحافظة الوحيدة التي لا تزال خارج سيطرة قوات الرئيس بشار الاسد.





وأفادت المجلة بأن القوات الأمريكية نفذت العملية باستخدام المروحيات قبل أن تقتحم القوات الخاصة مقر البغدادي وجرى تبادل اطلاق نار، انتهى بتفجير البغدادي نفسه بحزام ناسف.





وأكد المصدر عدم وقوع ضحايا من الأطفال في الهجوم، لكنه رجح مقتل عددا من زوجات البغدادي في التفجير الإنتحاري.





وفي سياق المتصل، قالت صحيفة القبس إن وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي اليوم الأحد إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ببيان مهم في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.





وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق «شيء كبير للغاية حدث للتو».





وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.





كما أوضحت صحيفة الراي أن التلفزيون الرسمي العراقي أعلن اليوم إنه سيبث لقطات مصورة للغارة الأميركية التي نُفذت في سورية وقيل إن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قُتل فيها.





وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.





محليا، أشارت صحيفة الجريدة إلى تأكيد ممثل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بات يهدد السلم والأمن في المنطقة أكثر من أي وقت مضى، قائلا «إننا تطلع الكويت إلى استضافة جولة اخرى من مفاوضات السلام اليمنية تفضي الى حل نهائي للازمة، وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها».





ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة قولها إن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان، أرجأ زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى الكويت. وقالت المصادر إن شوان أجل جولته إلى عدة دول، من ضمنها الكويت، على أن تعاد جدولة الزيارة قبل نهاية العام.





وافادت صحيفة الوطن بأن ممثل امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أكد ان عجز المجتمع الدولي عن ايجاد حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية بات يهدد السلم والامن في المنطقة اكثر من أي وقت مضى.





وقال ممثل الأمير في كلمته أمام أعمال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في اذربيجان في الفترة من 25 الى 26 أكتوبر الجاري ان السياسات والتدابير والإجراءات الأحادية التي تتخذها اسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال والتي تهدف إلى تغيير الحقائق على الاراضي المحتلة وهي انتهاكات غير قانونية وغير شرعية - تمثل انتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.





وأوضحت صحيفة الراي أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار في حين تراجع اليورو إلى مستوى 336ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.





وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع إلى مستوى 389ر0 دينار في حين تراجع الفرنك السويسري إلى مستوى 305ر0 دينار فيما ظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.





وعلى الصعيد العربي والإقليمي، ذكرت صحيفة الأنباء أن الاحتجاجات المطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط الحكومة في العراق قد استعادت زخمها أمس في بغداد وعدد من المحافظات، حيث استخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، ما اسفر عن سقوط قتلى في العاصمة والناصرية وإصابة عشرات آخرين، وذلك غداة إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة.





وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الوطن أن 63 شخصا على الأقل قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات، وفق ما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان أمس.





دوليا، أشارت صحيفة الأنباء إلى اتهام الديموقراطيون الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل في الولايات المتحدة أداة سياسية بعدما فتحت تحقيقا جنائيا بشأن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.





وتم تسريب معلومات هذا التحقيق الجنائي الذي يشمل مخالفات ارتكبها مسؤولون في وزارة العدل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أمس الاول، بينما يسعى البيت الأبيض جاهدا للتصدي لإجراءات الاتهام والعزل التي أطلقها الديموقراطيون في مجلس النواب.





وأوضحت صحيفة الجريدة أن برشلونة شهدت السبت والاحد تظاهرات كبرى مؤيدة ومعارضة لانفصال كاتالونيا بعد أسبوع من المواجهات العنيفة التي أعقبت صدور أحكام قضائية بحق قادة انفصاليين.





وسيتظاهر الانفصاليون اليوم قرب برلمان كاتالونيا تلبية لدعوة منظمتين انفصاليتين كبيرتين تنظمان تظاهرات ضخمة بانتظام.





وقالت صحيفة الجريدة إن روسيا الاتحادية اتهمت، أمس السبت، واشنطن بالاستحواذ على النفط السوري وبيعه مؤكدة ان "هذا النفط والموارد الطبيعية في سورية ملك لشعبها".





وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية ايغور كوناشينكوف في بيان "ان العسكريين الامريكيين وعناصر مسلحين تابعين لمؤسسات امريكية خاصة يقومون بحراسة قوافل الحافلات التي تقوم بتهريب النفط من سورية فيما تسارع الطائرات الحربية والقوات الخاصة للتدخل في حال تعرض هذه القوافل للخطر".





ذكرت صحيفة الجريدة أن أكثر من مليون شخص تظاهروا في تشيلي أمس الأول، في تعبئة تاريخية للاحتجاج على التفاوت الاجتماعي، معززين بذلك الضغط على حكومة الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا.





وبعد أسبوع من بدء موجة احتجاج غير مسبوقة منذ عقود في بلد يعتبر من أكثر دول أميركا اللاتينية استقرارا، لا يبدو أن الاحتجاج سيتراجع.





وأشارت صحيفة الوطن إلى أن السلطات في كاليفورنيا أمرت بإجلاء نحو 50 ألف شخص من أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو في وقت يتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات جراء الرياح القوية المتوقعة.



