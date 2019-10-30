بسبب فضيحة كامبريدج أنالتيكا.. فيسبوك يوافق على دفع غرامة

وافق موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك "Facebook"، على دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه إسترليني (ما يعادل 644000 دولار) عن انتهاكات قانون حماية البيانات المتعلق بجمع البيانات من قبل شركة الاستشارات كامبريدج أنالتيكا Cambridge Analytica".



ووفقا لما ذكرته وكالة "رويترز"، واجه مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك العديد من الأسئلة من قبل المشرعين الأمريكيين والأوروبيين حول كيفية حصول شركة الاستشارات السياسية البريطانية على البيانات الشخصية لـ 87 مليون مستخدم على فيسبوك من أحد الباحثين.



وأصدر مكتب مفوض المعلومات الغرامة الصغيرة في العام الماضي بعد أن أوضح قائلاً: "أن البيانات المستمدة من ما لا يقل عن مليون من المستخدمين البريطانيين كانت من بين المعلومات التي حصدتها كامبردج أناليتيكا واستخدمت لأغراض سياسية".



وذكر مكتب مفوض المعلومات ICO، اليوم الأربعاء، أنه تم إسقاط الاستئناف الخاص بشركة فيسبوك، والموافقة على دفع الغرامة ولكنها لم تعترف بمسؤوليتها.



وكان الشاغل الرئيسي لمنظمة ICO هو أن بيانات المواطنين البريطانين تعرضت لخطر جسيم، وقال نائب مفوض ICO "جيمس ديبل جونستون": إن حماية المعلومات الشخصية والخصوصية الشخصية لها أهمية جوهرية.



وأعرب فيسبوك عن سعادته بالتوصل إلى تسوية، وتمنت الشركة أن تكون قد فعلت المزيد للتحقيق في فضيحة Cambridge Analytica في عام 2015.



وقال هاري كينماوث، المستشار القانوني العام لموقع فيسبوك: "لقد أجرينا تغييرات كبيرة على نظامنا الأساسي في ذلك الوقت، مما أدى إلى تقييد كبير لمطوري تطبيقات المعلومات الذين يمكنهم الوصول".



وأوضحت شركة عملاق التواصل الاجتماعي: " أن حماية معلومات الأشخاص وخصوصيتهم تعد أولوية قصوى لنا، ونحن نواصل إنشاء عناصر تحكم جديدة لمساعدة الأشخاص على حماية وإدارة معلوماتهم".