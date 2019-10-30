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رياضة

الدوري الإسباني .. إيدين هازارد يقود تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:29 م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ليجانيس ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز ، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نادي مايوركا ، في المباراة التي تقام في العاشرة والربع مساء اليوم ، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو

خط الوسط : كاسميرو - فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد - كريم بنزيما.

ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل ليجانيس المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.
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