الدوري الإسباني .. إيدين هازارد يقود تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي ليجانيس ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.



ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز ، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام نادي مايوركا ، في المباراة التي تقام في العاشرة والربع مساء اليوم ، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى : تيبو كورتوا



خط الدفاع: داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - مارسيلو



خط الوسط : كاسميرو - فالفيردي - توني كروس



خط الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد - كريم بنزيما.



ويحتل ريال مدريد المركز السادس في جدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل ليجانيس المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.