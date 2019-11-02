ميتشو يطمئن على جاهزية ثنائي الزمالك

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني على الجاهزية الفنية للثنائي محمد عبدالغني وعمر السعيد لاعبا الفريق .



جاء ذلك عقب تعافيهما بشكل نهائي من الإصابات التي كانا يعانيا منها وظهر اللاعبان بشكل قوي وجاهزية فنية عالية خلال التدريبات بمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا بالسادس من أكتوبر.



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا مساء اليوم، سيتم التركيز خلاله على بعض الجوانب التكتيكية وبعض الجمل الخاصة.