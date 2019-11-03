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أخبار البلد

مرصد الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ داعش بـ مالى

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 03:24 م
مرصد الإفتاء
مرصد الإفتاء
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محمد شحتة
حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التى يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشارها بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة فى إطار محاولات التنظيم الإرهابى للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى.

وقال المرصد إن اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية فى مالى فى كيان واحد له خطورة كبيرة؛ فمن الممكن أن تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطرا.

وأوضح أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجددا وإثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية، خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابى أبوبكر البغدادى.

وأكد مرصد الإفتاء أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا بالتعاون على جميع المستويات بين دول العالم أجمع، لأن الإرهاب لم يعد مقتصرًا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد العالم أجمع، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الدول ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الأصعدة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل جميع الجهود من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

جدير بالذكر أن معسكر للجيش المالى بمدينة إنديليمان -فى دائرة أنسنغو- (شمال شرق مالي) قد تعرض لـ"هجوم ارهابي"، أعلن على أثره تنظيم "داعش" الإرهابى مسئوليته عنه، وأدى الهجوم الغاشم إلى مصرع 53 جنديا وإصابة عشرات آخرين.
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