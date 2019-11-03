بعد إطلالتها الأخيرة .. 10 صور تبرز جمال وأناقة زوجة أحمد زاهر

نشرت هدى الزاهر صورة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، معلقة عليها كل "شكر خاص لهاني البحيري على الفستان الرائع" ونرصد لكم أبرز 10 صور لإطلالة زوجة الفنان أحمد زاهر.



ارتدت هدى الزاهر في إطلالتها الأخيرة فستان طويل كاب بأكمام طويلة لتبدأ من اليد، كانت ألوانه دمج اللونين البني الفاتح على منطقة الصدر، والبيج اسفل الفستان، واللؤلؤ متطاير على الفستان بالكامل.



اعتمدت هدى الزاهر في الميك أب البسيط بوضع اللون البني على الشفاه، والأيشادو الخفيف، وتركت شعرها القصير الذهبي منسدلًا على كتفيها، وارتدت سلسلة بسيطة.



والجدير بالذكر أن هدى الزاهر كانت تعاني من وزن زائد، ولكنها خسرت وزنها بعد ريجيم قاسي مع زوجها الفنان أحمد زاهر، والتي من بعدها أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.