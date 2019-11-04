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فن

كل هذا الحب .. ليلي علوي تستعيد ذكرياتها مع نور الشريف .. شاهد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:14 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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القسم الميدانى
نشرت اليوم الفنانة ليلي علوي ، عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مجموعة صور لها تجمعها بالفنان نور الشريف من فيلم " كل هذا الحب".

وعلقت ليلي علي الصور قائلا : "الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة .. بالمشاعر اللي بتملا حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض .. وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكو واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها.. قصة حب وفاء وكمال .. فيلم "كل هذا الحب" قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال .. اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف.. مين فاكر قصة #كل_هذا_الحب ؟".

#يوم_الحب_المصري"

وجاءت التعليقات علي الصوره كلاتي :

"اساطير السينما المصريه 👏♥️"

" رائعه القصه"

"عملتي المستحيل عشانه وهو كان ممكن يموت بس يبقي معاكي♥️"

"انا بحب الفيلم ده جدا والموسيقي بتاعته عظيمة جدا ♥️"
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الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة .. بالمشاعر اللي بتملا حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض .. وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها.. قصة حب وفاء وكمال .. فيلم "كل هذا الحب" قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال .. اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف.. مين فاكر قصة #كل_هذا_الحب ؟ #يوم_الحب_المصري #ليلى_علوي #Laila_Eloui

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