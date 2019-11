كل هذا الحب .. ليلي علوي تستعيد ذكرياتها مع نور الشريف .. شاهد

View this post on Instagram

الاحتفال بالحب هو احتفال بالحياة .. بالمشاعر اللي بتملا حياتنا بالتفاصيل والمواقف حتى لو متناقضة ومتلخبطة وعكس بعض .. وفي يوم الحب المصري بفكركوا وبفتكر معاكوا واحدة من أجمل قصص الحب اللي كنت جزء منها.. قصة حب وفاء وكمال .. فيلم "كل هذا الحب" قصة وسيناريو الأستاذ وحيد حامد وإخراج العظيم حسين كمال .. اللي شاركني بطولته الجميل الراحل نور الشريف.. مين فاكر قصة #كل_هذا_الحب ؟ #يوم_الحب_المصري #ليلى_علوي #Laila_Eloui