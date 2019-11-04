لميس الحديدي: توت عنخ آمون فخر للمصريين ومازال يبهر العالم.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مقتنيات وأثار توت عنخ آمون «الملك الذهبي» فخر لكل المصريين، تحل اليوم الذكرى الـ 97 على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في 1922.



وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": "مقبرة توت عنخ أمون أبهرت العالم بجمالها وهي مكونة من 5000 قطعة رائعة الجمال ومعرض توت عنخ امون متواجد في لندن الآن".



وتابعت لميس الحديدي: "هناك طوابير في لندن لمشاهدة معرض توت عنخ امون وهذا امر مذهل ورأينا تلك الطوابير في امريكا وفرنسا عندما كان المعرض متواجدا فيهما".



وأكملت لميس الحديدي: "عرض الآثار المصرية في الخارج بإشراف مصر أمر جيد يجذب السياحة ويرفع معدلاتها، وما زال توت عنخ امون يشغل العالم ويبهرنا".

